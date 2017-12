Sorocaba empata com Mirassol na A-2 Debaixo de um forte sol e calor de 34 graus, Atlético Sorocaba e Mirassol empataram sem gols, na manhã deste sábado, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. O empate não alterou muito a situação dos times. O Sorocaba agora tem nove pontos, dois a menos que o Mirassol, que conseguiu segurar o empate diante de um adversário pouco criativo no ataque. A oitava rodada da Série A-2 foi iniciada na sexta-feira à noite com dois jogos. Em Ribeirão Preto, o Comercial venceu o Bragantino, por 1 a 0, enquanto em Birigui, Bandeirante e Paraguaçuense empataram em zero a zero. Outros cinco jogos serão disputados domingo.