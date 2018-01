Sorocaba esgota ingressos para amanhã A festa de abertura do Campeonato Paulista está garantida. Não há mais ingressos para a partida entre Atlético Sorocaba e Corinthians, marcada para esta quarta-feira, às 15h30, no estádio Municipal "Valter Ribeiro", CIC, em Sorocaba. Os últimos 300 ingressos que ainda estavam disponíveis foram vendidos na manhã desta terça-feira. No total, foram colocados à venda 11 mil ingressos para a partida que marca a estréia do Atlético Sorocaba na Série A1 do Campeonato Paulista, além de ser o primeiro jogo de um representante de Sorocaba na Primeira Divisão após 12 anos de ausência, desde que o São Bento foi rebaixado em 1991. "Nosso time tem experiência e qualidade técnica para segurar o Corinthians", comentou o técnico João Martins, também estreante na elite paulista. Para combater o esquema ofensivo montado pelo Corinthians e o forte calor que deverá fazer durante a partida, o técnico do Atlético Sorocaba, João Martins, deve armar uma equipe cautelosa, baseada no esquema 3-5-2. O trio de defesa é formado pelos veteranos Márcio Rocha (ex-Guarani e Sport Recife) e os recém-contratados Lica (ex-Guarani e Inter de Limeira), e Ronaldo Marconato (ex-Santos). O time de Sorocaba possui outros conhecidos. No meio-campo, destaque para Luizinho Vieira, que chega ao Atlético depois de ser pouco aproveitado pela Ponte Preta durante o Campeonato Brasileiro. No ataque, quem chama a atenção é o centroavante Cris, que depois de passagens discretas por Palmeiras, Sport Recife e pelo futebol grego, chega como esperança de gols ao lado de Luciano Henrique, um dos destaques da equipe na conquista do vice-campeonato da Série A2 do Campeonato Paulista do ano passado.