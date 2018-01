Sorocaba ganha a 1ª, mas segue lanterna O Atlético Sorocaba finalmente conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista neste domingo à tarde em Sorocaba. O time sorocabano goleou o Rio Branco por 4 a 2, mas ainda continua na lanterna, com seis pontos. A derrota, a quinta consecutiva, deixa o Rio Branco na 14ª posição, com 10 pontos e já próximo da zona de rebaixamento. Em virtude das chuvas, o gramado não estava nas melhores condições e prejudicou o toque de bola. Por isso, o Rio Branco acabou sofrendo em campo logo aos dois minutos. Dino tentou tocar para Maxsandro, a bola parou em uma poça d´água e sobrou para Fabiano, que passou pelo zagueiro, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Magrão. Apesar do gol, o Rio Branco não se abateu e saiu em busca do empate logo após a saída de bola e quase empatou no cruzamento de Jorginho que bateu na trave. O esforço acabou sendo premiado aos 11 minutos, quando Fabiano Gadelha fez jogada individual e após deixar dois adversários para trás, chutou cruzado e empatou o jogo. Dois minutos mais tarde, o Rio Branco teve a chance de virar. Macaíba invadiu a área pela direita e chutou cruzado, mas Wilson Junior fez boa defesa. O Rio Branco estava melhor em campo, mas aos 31 minutos, Dino segurou Luciano Henrique e acabou sendo expulso. Mesmo assim, o time de Americana ainda teve fôlego para atacar e aos 36 minutos, Macaíba ficou de frente para o gol, mas chutou para fora. Dois minutos depois, porém, o Atlético desempatou o jogo. Maxsandro cabeceou mal na grande área e a bola ficou para Luciano Henrique, que cruzou para Éder Ceccon, contratado junto ao Santos na última semana, fazer o segundo gol do Galo de Sorocaba. Se o Rio Branco tinha esperanças de empatar, ficou ainda mais longe do objetivo aos 3 minutos. Luciano Henrique cruzou rasteiro e Maicossuel chutou forte para fazer o terceiro. O Atlético Sorocaba estava disposto a garantir sua primeira vitória e por isso, não diminuiu o ritmo. Aos 15 minutos, Luciano Henrique invadiu a área e chutou cruzado, mas Magrão fez boa defesa. A partida estava equilibrada e o time de Americana quase diminuiu com Fabiano Gadelha, que chutou perto da grande área e Wilson Júnior espalmou. Só que logo depois em um contra-ataque, Fabiano driblou Maxsandro e chutou cruzado para marcar o quarto gol. Aos 34, Cristiano ainda conseguiu diminuir, mas já era tarde demais. Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana. O Rio Branco enfrenta a Ponte Preta, em Americana, no sábado, enquanto o Atlético Sorocaba visita o Mogi Mirim, no domingo.