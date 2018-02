Sorocaba goleia Ponte Preta por 4 a 2 A Ponte Preta perdeu a chance de se livrar definitivamente do rebaixamento no Campeonato Paulista ao ser derrotada, na noite desta quinta-feira, por 4 a 2 pelo Atlético Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, em jogo eletrizante. Com a derrota, o time campineiro concentra todas suas forças para a decisão que se tornou o jogo do próximo domingo, contra o Palmeiras, em Campinas. O nome do jogo foi o atacante Luciano Henrique, com dois gols. O resultado manteve vivo o sonho do Atlético de permanecer na Primeira Divisão. Apesar de se manter na penúltima colocação, o time chegou a 13 pontos. A Ponte Preta, com 18 pontos, caiu para a 14ª colocação. Desde o início o Atlético impôs ritmo forte ao jogo e envolveu a Ponte Preta. Aos 17 minutos, Hudson roubou de Júlio César e serviu Marcos Alexandre, que bateu de perna esquerda e abriu o placar. Sonolenta, a Ponte não reagiu e acabou castigada com dois gols de Luciano Henrique em dois minutos. Aos 29 o atacante observou Lauro adiantado e, de muito longe, acertou um bonito chute. Aos 31, após cruzamento da esquerda, marcou o terceiro de cabeça. Com boa vantagem, o Atlético relaxou e permitiu o primeiro gol campineiro, aos 41 minutos. Danilo recebeu cobrança rápida de falta e bateu forte de esquerda para diminuir. A Ponte Preta voltou melhor no segundo tempo e os papéis se inverteram. Enquanto o time da casa se defendia, os visitantes pressionavam. Aos 11 minutos o zagueiro Rafael Santos mergulhou e marcou de cabeça o segundo gol ponte-pretano. Aos 15, os campineiros perderam boa chance de empatar quando Kahê acertou o travessão em cabeçada. Mas uma desatenção da defesa colocou a reação dos visitantes a perder. Aos 17 minutos, Maicossuel invadiu a área e não desperdiçou, colocando novamente o Atlético com dois gols de vantagem no placar. O gol esfriou a reação da Ponte, que não manteve o mesmo ímpeto do início do segundo tempo. O Atlético joga sua última chance de escapar do rebaixamento no próximo domingo, às 16 horas, quando vai ao ABC Paulista enfrentar o Santo André. A Ponte Preta joga no mesmo dia, às 18 horas, contra o Palmeiras, em Campinas.