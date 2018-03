Sorocaba já planeja para a Série C De contrato renovado, o técnico Giba se preocupa agora com o planejamento do Atlético Sorocaba para a disputa do Brasileiro da Série C. Nos próximos dias, o treinador entregará um relatório detalhado à diretoria do clube, apesar do time ainda não estar garantido no torneio. Giba dirigiu o time somente três jogos no Paulistão, mas agradou os dirigentes sorocabanos. "Dispomos de uma grande estrutura e só precisamos adequar o elenco", explicou o técnico que assinou contrato até dezembro. O jogador Luciano Henrique, destaque do clube com sete gols na Série A1 do Paulista, recebeu propostas de diversos clubes do Brasil. A diretoria do Atlético, no entanto, não quer perder o jogador e já fez uma proposta por sua permanência. No momento, o único jogador a deixar a equipe foi o volante Alexandre Dorta, transferido para o Ceará. Nos planos do Atlético Sorocaba está ainda uma excursão pela Coréia do Sul, em junho, com uma série de amistosos.