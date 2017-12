Sorocaba joga em Madureira pela Série C Precisando da vitória para continuar sonhando com uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Atlético Sorocaba vai enfrentar o Madureira, neste sábado, às 15h, no Estádio Aniceto Moscoso, o famoso campo da Rua Conselheiro Galvão, no subúrbio do Rio de Janeiro. O time paulista tem apenas um ponto no Grupo 10, liderado pelo time carioca, com seis pontos em dois jogos. Na última rodada, o Sorocaba perdeu para a Portuguesa Santista, por 1 a 0. Antes tinha empatado, em casa, com o Mogi Mirim, em 2 a 2. O Madureira derrubou dois paulistas: Santista, por 3 a 0, e Mogi Mirim, por 2 a 1. Ainda neste sábado acontece mais um jogo entre Imperatriz-MA, líder com quatro pontos, e Parnahyba-PI, lanterna com zero, pelo Grupo 4. A rodada será completada no domingo, com mais 27 jogos. Logo pela manhã, às 10h30, o Ituiutaba-MG recebe o União São João, em Minas. Às 16h, a Portuguesa Santista, em Santos, pega o Mogi Mirim.