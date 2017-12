Sorocaba leva dois times para a A-2 A cidade de Sorocaba fez festa dupla hoje na última rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O São Bento (60), em casa, bateu o União de Mogi das Cruzes (43) por 3 a 1 e sagrou-se campeão da competição. A segunda vaga ficou com o Atlético Sorocaba (56), que venceu, fora, o Garça (38), por 1 a 0. Além disso, o Atlético foi beneficiado pelo empate por 1 a 1 entre Noroeste (39) e Flamengo (56) - o time de Guarulhos venceu por 1 a 0 nos pênaltis. O Flamengo levou desvantagem no saldo de gols (33 a 20), após empate no número de vitória: 15 cada. O Atlético sempre esteve na briga pela vaga e liderou boa parte da competição, mas caiu de produção e só voltou à briga pelo acesso com a chegada de Vagner Benazzi, um dos reis do acesso do interior - o outro, Luiz Carlos Ferreira subiu com o Santo André e teve participação na vaga do Etti, na A2. Outro detalhe: Benazzi subiu com o Atlético e com o Santo André, pois dirigiu o time do ABC até o início do segundo turno. Nos demais jogos de hoje, o Bandeirante (52), de Biruigui, que também disputava o acesso, foi derrotado por 2 a 0 pelo Independente (44), em Limeira. Em Piracicaba (45) empatou por 2 a 2 com o Taquaritinga (37) - o CAT venceu por 3 a 2 nos pênaltis. Com o resultado, o Taquaritinga também foi rebaixado, assim como a Internacional (10), que empatou em 1 a 1 contra o Taubaté (44), em Bebedouro - a Inter venceu por 3 a 2 nos pênaltis. Em Itápolis, o Oeste (40) empatou com o Jaboticabal (40) por 1 a 1 - o time da casa venceu por 3 a 2 nos pênaltis. E o Marília (49) terminou na quinta colocação, ao golear em casa, o XV de Jaú (41), por 5 a 0. Os acessos e rebaixamentos ainda dependerão de confirmação da Federação Paulista de Futebol, devido a mudança de calendário do futebol no País.