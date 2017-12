Sorocaba muda goleiro e reforça marcação A principal mudança do Atlético Sorocaba para enfrentar o São Paulo, neste sábado à tarde, será a entrada do goleiro Wendel que substituirá a Uanderson apontado como culpado da derrota em casa para o Rio branco, por 2 a 1. O técnico João Martins também ressuscitou o esquema 3-5-2, porque o 4-4-2 não funcionou no último jogo. Normalmente comedido, o vice-presidente do Atlético Sorocaba foi a público nesta sexta-feira para criticar o goleiro Uanderson. Para o diretor, o goleiro teve participação direta na derrota do time sorocabano para o Rio Branco por 2 a 1, no último domingo, em Sorocaba. João Martins deve usar o esquema 3-5-2, mas ao contrário da partida contra o Rio Branco, o meio-campo deverá ter apenas um jogador de criação, que será Luizinho Vieira. O meia Nenê, que vinha ajudando o ex-pontepretano nesta função, deve perder seu lugar para Alexandre Dorta, mais forte na marcação. Na ala-direita, a dúvida é se o titular será Budi ou Marcos Dobrada, já que nenhum dos dois vem agradando ao treinador. O elenco está concentrado em São Paulo desde quinta-feira, numa tentativa de isolar o grupo e também de buscar mais união.