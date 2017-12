Sorocaba nega ida de atacante para o SP O atacante Luciano Henrique pode ser o primeiro reforço do São Paulo para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador, que atualmente está defendendo o Atlético Sorocaba no Campeonato Paulista, é considerado nos bastidores do Tricolor como reforço certo. Entretanto, Luciano e o vice-presidente do Atlético, Waldir Cipriani, negam qualquer contato da diretoria do São Paulo. Em 2003, logo após o vice-campeonato da Série A2 do Campeonato Paulista, o técnico Cuca tentou levá-lo, sem sucesso, para o Paraná Clube, equipe que dirigia na época. O atacante teria também chamado a atenção da diretoria do São Paulo quando os dois clubes se enfrentaram, no último sábado, com vitória do São Paulo, por 3 a 0. Enquanto isso, o técnico Giba se mostra otimista por sua estréia no comando do time no lugar de João Martins, mesmo com a responsabilidade de livrá-lo do rebaixamento dentro do Grupo 1. "O elenco é bom e temos condições de reverter esta situação", disse Giba, que pode mudar o esquema tático do time para o jogo contra o América, domingo, em Sorocaba. O Atlético é lanterna com apenas cinco pontos, dois a menos que o América.