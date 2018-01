Sorocaba perde para o Serra na Série C O Atlético Sorocaba foi até o Espírito Santo neste sábado e perdeu para o Serra por 4 a 3, em sua estréia na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Agora, o time do técnico Pintado precisa vencer no jogo de volta, em Sorocaba, por um gol de diferença para seguir na competição. Os gols do Serra foram marcados por Alex, Zéilton (contra), Betinho e Índio. Para o Atlético, marcaram Renato Santiago, Márcio Rocha e Anderson.