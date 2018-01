Sorocaba pode garantir vaga na Série C Líder do Grupo 24, com seis pontos ganhos, e 100% de aproveitamento, o Atlético Sorocaba pode garantir sua classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C caso consiga vencer o Rio Branco neste sábado, às 19 horas, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Sem nenhum ponto ganho, o time de Americana precisa somar pontos para continuar na luta pela classificação. Pelo Grupo 25, o XV de Novembro recebe a Internacional, de Limeira, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, às 16 horas. Ambos os times, assim como o Santo André, têm três pontos ganhos após três rodadas disputadas e, quem vencer, ficará muito próxima da segunda fase. No primeiro turno os limeirenses venceram por 1 a 0. Pelo Grupo 22, a Portuguesa Santista espera, finalmente, somar pontos. Considerada a favorita da chave em virtude dos investimentos feitos para a competição, o time praiano perdeu para Friburguense (1 x 0) e Volta Redonda (4 x 0) e, neste final de semana , volta a enfrentar o "Voltaço". Uma nova derrota elimina os santistas. Confira a 4ª Rodada - Sábado Grupo 01 - 16h - Rio Negro (AM) X Rio Branco (AC) e CFA (RO) X Nacional (AM) Grupo 03 - 17h - Maranhão (MA) X Viana (MA) Grupo 10 - 20h30 - Catuense (BA) X CSA (AL) Grupo 11 - 17h - Juazeiro (BA) X Itabaiana (SE) e às 20h30 - Lagartense (SE) X Confiança (SE) Grupo 12 - 20h - Operário (MS) X Taveirópolis (MS) Grupo 19 - 16h - Goytacaz (RJ) X Serra (ES) Grupo 20 - 15h - Americano (RJ) X Macaé (RJ) e Portuguesa (RJ) X Rio Branco (RJ) Grupo 21 - 15h - América (RJ) X Cabofriense (RJ) Grupo 22 - 15h - Volta Redonda (RJ) X Portuguesa (SP) Grupo 24 - 19h - Atlético Sorocaba (SP) X Rio Branco (SP) Grupo 25 - 16h - XV Novembro (SP) X Internacional (SP) 4ª Rodada Domingo Grupo 02 - 17h - Atlético (RR) X Tuna Luso (PA) Grupo 04 - 17h - Imperatriz (MA) X Santa Inês (MA) Grupo 05 - 17h - River (PI) X Flamengo(PI) Grupo 06 - 17h - Itapipoca (CE) X Guarany (CE) Grupo 07 - 16h - Campinense (PB) X ABC (RN) Grupo 08 - 16h - ASA (AL) X Central (PE) Grupo 09 - 16h - Botafogo (PB) X Corinthians (AL) Grupo 12 - 15h - Cene (MS) X Comercial (MS) Grupo 13 - 10h - Cuiabá (MT) X Serc (MS) Grupo 14 - 16h - Tocantinópolis (TO) X Anápolis (GO) Grupo 15 - 10h30 - Atlético (GO) X CFZ (DF) Grupo 16 - 10h30 - Ituiutaba (MG) X Francana (SP) Grupo 17 - 16h - Rio Branco (MG) X Uberaba (MG) Grupo 18 - 16h - Villa Nova (MG) X Desportiva (ES) Grupo 18 - 16h - Ipatinga (MG) X Estrela (ES) Grupo 19 - 16h - Tupi (MG) X Rio Branco (ES) Grupo 23 - 17h - Comercial (SP) X Botafogo (SP) Grupo 21 - 15h - Olaria (RJ) X Bangu (RJ) Grupo 26 - 16h - Grêmio Maringá (PR) X União Barbarense (SP) Grupo 26 - 15h - União Bandeirante (PR) X Iraty (PR) Grupo 27 - 16h - Marcílio Dias (SC) X Ulbra (RS) Grupo 28 - 15h - RS (RS) X Pelotas (RS) e às 16h - Brasil (RS) X São José (RS)