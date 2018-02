Sorocaba reverte vantagem na A2 O Atlético de Sorocaba venceu o Taquaritinga, por 3 a 2, nesta quinta-feira à noite, revertendo a vantagem nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Para chegar à final, o Atlético pode até empatar o segundo jogo, domingo à tarde no campo do adversário. Mesmo adotando um esquema defensivo, foi o Taquaritinga que saiu na frente, aos 17 minutos, quando Gelson chutou sem ângulo e aproveitou a falha do goleiro Wanderson. O gol de empate foi marcado por Ricardo Xavier, que chutou com efeito sem chances de defesa para Alex, aos 26 minutos. O time da casa voltou para o segundo tempo mudado pelo técnico João Martins, que tirou o meia Dedé para a entrada do veterano atacante Nilson. Ele participou da jogada da virada, quando tocou de calcanhar para Ricardo Xavier, que ligou Luciano Henrique. O ataque deu um drible de corpo do marcador e chutou cruzado, contando ainda com a ajuda do quique da bola. O Taquaritinga tentou reagir, mas levou o terceiro gol marcado por Ricardo Xavier, de cabeça, aos 34 minutos, após cobrança de escanteio. Este foi o décimo-segundo gol dele, agora dividindo a artilharia com Clóvis, da Francana. Ambos têm 12 gols. Mas dois minutos depois, em jogada individual, o atacante César arriscou de fora da área e também fez um golaço. Ficha Técnica: Atlético Sorocaba: Wanderson; João Paulo, Alemão, Márcio Rocha e Webster; Pereira (Budy), Fábio Garcia (Cris), Dedé (Nílson) e Fabinho; Luciano Henrique e Ricardo Xavier. Técnico: João Martins. Taquaritinga: Alex; Sérgio, Reginaldo, Júnior e Gelson; Goiano, Peribé (João Paulo), Fábio Neguinho e Itamar; Cézar (Fabinho) e Luiz Cláudio (Zé Carlos). Técnico: Carlos Rabello. Gols: Gelson aos 17 e Ricardo Xavier aos 26 minutos do primeiro tempo; Luciano Henrique aos 20, Ricardo Xavier aos 34 e César aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro: Luis Marcelo Vicentin Cansian. Cartão amarelo: Dedé, Pereira, Reginaldo e Junior. Local: Estádio Walter Ribeiro.