Sorocaba sai na frente na repescagem O Atlético Sorocaba saiu na frente na repescagem do Campeonato Paulista, ao vencer o Botafogo, por 2 a 1, de virada, no Estádio Walter Ribeiro, nesta quarta-feira à noite, em Sorocaba. O time sorocabano, agora, pode até empatar no segundo jogo, sábado, às 15 horas, em Ribeirão Preto, para garantir o acesso à Série A1 em 2004. A decisão da última vaga na elite paulista pode também ser definida na cobrança de penalidades máximas. Basta o Botafogo vencer por apenas um gol de diferença. Se ganhar por mais gols, então seguirá entre os grandes clubes de São Paulo. O Atlético, clube mantido pela seita do Reverendo Moon, nunca esteve na Primeira Divisão. Os dois times começaram o jogo de forma aberta, mas foi o Atlético Sorocaba quem criou as melhores chances de gol. Logo aos nove minutos, após saída errada da defesa, Luís Henrique invadiu a área e chutou forte, à direita do goleiro Douglas. Cinco minutos depois Dedé cobrou falta, a bola passou por toda a extensão da área e quase engana o goleiro, que fez outra boa defesa. O Botafogo, que estava ficando em seu campo, começou a atacar aos 18 minutos. Valentim cruzou e Pedrão subiu sozinho, mas cabeceou para fora. Aos 30, em jogada idêntica, o zagueiro Márcio Pereira foi mais preciso e abriu o marcador, para desespero da grande torcida que compareceu ao estádio. Na etapa final, o técnico João Martins voltou com duas mudanças para deixar o time mais ofensivo e deu certo. Aos sete minutos, após cobrança de escanteio, Fábio Garcia desviou de cabeça e deixou tudo igual em Sorocaba. O empate parecia não servir para o Botafogo, que partiu para cima tentando o segundo gol. Aos dez, em sua melhor jogada, Pedrão cabeceou e Uanderson fez grande defesa. No rebote, o atacante chutou e o goleiro salvou o Atlético mais uma vez. O Atlético perdeu uma grande chance aos 32 minutos, quando Nilson chutou e a defesa aliviou. Mas o gol da vitória chegou aos 39 minutos, quando o zagueiro Adelmo cabeceou após cobrança de falta pelo setor direito. Ficha Técnica: Atlético Sorocaba: Uanderson; Alemão, Márcio Rocha e Adelmo; João Paulo, Fábio Garcia (André Alves), Cris (Chocolate), Dedé e Webster (Budy); Luciano Henrique e Nílson. Técnico: João Martins. Botafogo: Douglas; Valentim, Márcio Pereira, Carlão e Augusto; Lico, Alex, Zé Antônio e Nem (Paulinho); Saulo (Eliel) e Pedrão. Técnico: Varlei de Carvalho. Gols: Márcio Pereira aos 30 minutos do primeiro tempo; Fábio Garcia aos 7 e aos Adelmo aos 39 do segundo. Árbitro: Wilson Luis Seneme. Cartão amarelo: Dedé, Alex, Zé Antônio, Alemão e Nílson. Cartão vermelho: Luciano Henrique e Lico. Local: Estádio Walter Ribeiro.