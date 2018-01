Sorocaba será cauteloso contra Corinthians Sabendo da força do adversário, o Atlético Sorocaba enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, com um sistema de jogo cauteloso. Segundo o discurso adotado pelo técnico João Martins, o seu time deve ir a campo em ritmo mais lento, por causa do horário (15h30) a partida deve ser disputada sob forte calor. "Vamos esperar para ver o que o Corinthians vai fazer e depois vamos definir nossa postura no segundo tempo", declarou o treinador, que espera colocar o Atlético entre os quatro classificados para a segunda fase. Sem um representante na Série A1, a elite paulista, há 12 anos, a cidade de Sorocaba deve parar para a partida. Dos 12 mil ingressos colocados à venda pela diretoria, 75% já foram vendidos. Para os setor das cadeiras, já não há mais bilhetes. Para fugir do clima de euforia que toma conta da cidade, a equipe do Atlético está hospedada em um hotel fazenda na cidade de Porto Feliz, de onde só deve sair pouco antes da partida, que terá transmissão da Rede Record. Uma série de atividades está sendo preparada antes do jogo, a partir das 15 horas, inclusive com a execução do Hino Nacional.