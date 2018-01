Sorocaba tem desfalques na defesa Na luta para deixar a lanterna do Campeonato Paulista e também conseguir sua primeira vitória, o Atlético Sorocaba enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, no Palestra Itália. O técnico Pintado chegou até a pensar em mudar o esquema tático do time, usando 3 zagueiros, mas decidiu manter o que vinha usando (4-4-2). "Treinamos com três zagueiros, mas não gostei do desempenho no treinamento. Vamos manter dois zagueiros e dois meias", avisou Pintado. "Enfrentar o Palmeiras é sempre complicado, indiferente de como eles estão. Pressão da torcida não influi, ela pode apoiar o time durante a partida dependendo de como eles jogarem. Temos que fazer o nosso jogo." Com apenas 2 pontos ganhos em 8 jogos disputados, o Sorocaba tem problemas para enfrentar o Palmeiras. Os dois zagueiros titulares, Márcio Rocha e Zeilton, estão contundidos e não jogarm. O primeiro, inclusive, sofreu uma entorse no joelho esquerdo e está fora do Campeonato Paulista. Além deles, o lateral Budi e o meio-campo Marcos Alexandre, suspensos, ficam de fora. O jovem Gilmar na lateral-esquerda é a novidade. O zagueiro Paulão também retorna, mas fica como opção no banco de reservas. No ataque, o treinador pode promover a estréia de Éder.