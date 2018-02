Sorocaba testa reforços contra o São Paulo Em preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C e da Copa Interior, o time do Atlético Sorocaba enfrenta o São Paulo, neste sábado, às 10 horas, no Estádio do Morumbi, em jogo treino. O técnico Giba, que já dirigiu entre outras clubes, o Santos e o Guarani, vai aproveitar para armar o time com jogadores dos times de base e também com os novos reforços. O Atlético já deve ter à sua disposição dois novos reforços: o lateral esquerdo Tita, ex-Botafogo, de Ribeirão Preto, e o zagueiro Zé Ilton, campeão da Série A2 deste ano pela Internacional, de Limeira. Tita sentiu dores musculares durante o treinamento, mas já foi liberado. Eles devem entrar no decorrer da partida. "Estamos com um elenco novo, então o teste será importante", prevê Giba. O time estréia na Copa FPF no dia 4 de julho enfrentando seu maior rival, o São Bento, também da cidade de Sorocaba. Um mês depois, faz sua estréia no Campeonato Brasileiro da Série C contra o América-RJ.