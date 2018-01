Sorocaba vai atrás da 1ª vitória Chegou a hora da reabilitação. É com este pensamento que o Atlético Sorocaba encara, nesta quarta-feira, às 20h30, a partida diante do União Barbarense, em Sorocaba. O time do técnico Pintado espera que a primeira vitória saia nesta noite para iniciar uma arrancada para fugir da zona de rebaixamento. O time ainda não venceu no Campeonato Paulista e soma apenas um ponto, na vice-lanterna. O União Barbarense está motivado com o empate com sabor de vitória com o São Paulo, quando perdia por 2 a 0 e foi buscar o empate em Santa Bárbara d´ Oeste. Somando sete pontos, na 11º posição, o time também busca sua primeira vitória longe de casa. O técnico Pintado não poderá contar com o lateral-esquerdo Bill. Ele cumpre suspensão por ter sido expulso na derrota para o Santos, por 1 a 0. Em seu lugar, o treinador deve promover a entrada do jovem Gilmar, um dos destaques na Copa São Paulo de Futeb ol Juniores, quando ajudou o time a se classificar para a segunda fase do torneio. Pintado alertou que a atenção será fundamental para o time a partir de agora. "Temos várias partidas pela frente. Vamos lutar muito pois nossa equipe demonstrou que tem qualidade. Precisamos colocar em prática o que treinamos, fazer os gols e manter o ri tmo, porque mais que você bem o primeiro tempo, necessitamos jogar bem o jogo todo. E é isso que vamos buscar", prometeu. No União Barbarense, o técnico Válter Ferreira tem diversos desfalques por diferentes motivos. O meia Chico Marcelo, um dos destaques no ano passado na campanha que culminou com o título da Série C do Campeonato Brasileiro, e o volante André Conceição, foram negociados com o futebol ucraniano. Ambos já estão fora do elenco. Além deles, o zagueiro Carlinhos está suspenso. Para os lugares de Conceição e Chico Marcelo, Ferreira deve colocar respectivamente Wálter e Brener ou Zaltron. Já na vaga de Carlinhos, são três as possibilidades: Marcel, Roni e o lateral Fábio Duarte. O último sai na frente, com isso, Tinho fica na lateral. "Apesar de não estarem fazendo uma boa campanha, o time do Atlético Sorocaba é forte. Não estão levando sorte e todo cuidado é pouco", avisou Válter Ferreira, após seu último treinamento pela manhã.