Sorocaba vê clássico na Série A2 O principal jogo da quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, nesta quarta-feira, é o clássico em Sorocaba. Líder do Grupo 2, o São Bento recebe o rival Atlético Sorocaba, que está em terceiro lugar, com quatro pontos. O confronto está agitando a cidade e o técnico Abelha, do São Bento, alerta seus jogadores. "Somos líderes do grupo, mas isto pouco importa, principalmente em um clássico, que não tem favorito", disse. Mesmo pensamento do seu rival, João Martins. "A torcida está animada, mas tem que ficar na arquibancada. O nosso negócio é dentro de campo e o jogo vai ser complicado, como todo clássico", afirma. Pelo mesmo grupo, o vice-líder Nacional, com cinco pontos, recebe o Flamengo de Guarulhos. Esta é a única partida que vai ser disputada à tarde, às 16 horas. O restante dos jogos serão às 20h30 horas. No jogo dos desesperados, o Sãocarlense enfrenta o São José. Os dois são os últimos colocados. No time de São Carlos, a novidade é a estréia do técnico Renê Santana, filho de Telê Santana. Completando o grupo, o Bragantino pega a Matonense. No Grupo 2, o líder Oeste joga com o Mirassol. O Bandeirante, lanterna, terá a estréia do técnico Selmo Martins, que levou a equipe em 2001 ao título da Copa Futebol Interior. Ele será a atração contra a Francana, buscando a reabilitação depois de ser goleado por 4 a 0 para o Mirassol. O Comercial também busca a recuperação em casa diante o Taquaritinga. Completando o grupo, o Rio Preto enfrenta o Olímpia. Confira os jogos da rodada: Grupo 1 - 20h30 - Taquaritinga x Comercial; Oeste x Mirassol; Rio Preto x Olímpia; Bandeirante x Francana. Grupo 2 - 16 horas - Nacional x Flamengo; 20h30 - Bragantino x Matonense; Sãocarlense x São José e São Bento x Atlético Sorocaba. Classificação: Grupo 1 - 1º) Oeste 7; 2) Taquaritinga 6; 3) Comercial, Rio Preto, Francana e Mirassol 4; 7) Olimpia 3; 8) Bandeirante 1. Grupo 2 - 1) São Bento 6; 2) Nacional 5; 3) Atlético e Flamengo 4; 5) Bragantino e Matonense 3; 7)São José 1; 8) Sãocarlense 0.