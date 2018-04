Sorocaba vence Barretos na Copa FPF O Atlético Sorocaba está na liderança isolada do Grupo 11 da Copa Federação Paulista de Futebol. Nesta terça-feira à noite, derrotou o Barretos por 1 a 0, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no fechamento da segunda rodada da segunda fase. Com esse resultado, o Atlético lidera o grupo com seis pontos. A vitória serviu também para amenizar o mal estar criado no clube, após a eliminação precoce no Brasileiro da Série C. No último domingo, o time foi eliminado pelo Rio Branco, ainda na segunda fase. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Ricardo Xavier, aos 10 minutos da etapa final. No domingo, os times voltam a campo, às 11 horas. O Atlético Sorocaba atua novamente em casa, contra o Marília. O Barretos pega o Taubaté, no Vale do Paraíba.