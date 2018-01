Sorocaba vence pela Copa Estado Três jogos foram realizados neste sábado à tarde pela Copa Estado de São Paulo, com destaque para a vitória do Atlético Sorocaba sobre a Ferroviária, por 3 a 2, em Araraquara. Os outros dois jogos terminaram empatados: Rio Claro 1 x 1 Nacional e Noroeste 0 x 0 Matonense. O técnico João Martins ficou feliz e surpreso pela vitória, porque o "cacula" da Primeira Divisão de São Paulo passa por um grande processo de reformulação no elenco. O Sorocaba saiu na frente com Goés aos cinco minutos. Mas o time da casa virou ainda no primeiro tempo, com Rodrigo Dias aos 23 e Marcinho, contra, aos 34 minutos. O campeão paulista da Série A2 - Segunda divisão - na temporada voltou com disposição no segundo tempo e virou o jogo, com dois gols de Paulista, no primeiro minuto e aos sete. Mesmo jogando em casa, o Rio Claro empatou por 1 a 1 com o Nacional. O time visitante saiu na frente, no primeiro minuto do segundo tempo, com Vagner. O empate saiu aos 36 minutos com Nei. No Estádio Alfredo Castilho, em Bauru, Noroeste e Matonense fizeram um jogo muito truncado e o empate sem gols acabou sendo justo. A primeira rodada começou sexta-feira com três jogos: Guarani B 1 x 0 São Bento, Araçatuba 2 x 1 Sertãozinho e América 0 x 0 Internacional de Bebedouro. A rodada será completada neste domingo com mais dez jogos, o principal deles o clássico entre os times B de Palmeiras e São Paulo, às 10 horas, no Parque Antártica.