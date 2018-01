Sorocaba vibra com façanha do Atlético A cidade de Sorocaba, distante 101 quilômetros da capital, está de volta à elite do futebol paulista. Tradicional por revelar craques, a cidade viveu grandes momentos no futebol com o São Bento. Mas volta a figurar entre os grandes clubes do futebol de São Paulo graças ao jovem time do Atlético de Sorocaba. O novo integrante do Paulistão foi fundado em 1991 e há três anos é administrado pela seita do coreano reverendo Moon. Em 2001 conseguiu o acesso para a Série A2, sendo vice-campeão da Série A3. Agora sagrou-se vice-campeão da mesma A2, garantindo o dire ito de disputar a Repescagem diante do Botafogo. Venceu o primeiro jogo, por 2 a 1, e empatou o segundo sem gols. A sua torcida ainda é pequena em relação ao rival, mas festejou bastante esta conquista inédita. Perto de 600 torcedores acompanharam o feit o do time em Ribeirão Preto. A maioria viajou com 13 ônibus fretados pela direção do clube. O sucesso do time coincide com as iniciativas da seita em promover a paz mundial através do futebol. O polêmico Moon está investindo alguns milhões de dólares para promover a Copa da Paz, na Coréia do Sul, com a participação de grandes clubes mundiais. O representante brasileiro é o São Paulo, que só depende de uma autorização por parte da CBF. A seita também investe em outro clube no país: o Cene, do Mato Grosso. Botafogo - Esta é a terceira vez que o Botafogo cai para a segunda divisão de São Paulo. Antes experimentou este dissabor em 1993 e 1997. Fundado em 1918, o clube é um dos mais tradicionais do interior, tendo sido vice-campeão em 2001 quando perdeu o título para o Corinthians. Sua queda vai revitalizar o clássico da cidade, conhecido como Come-Fogo, uma vez que o Comercial está na Segundona desde 1987. Mas a situação do clube, de forma geral, é ruim. No âmbito nacional foi rebaixado para a Segunda Divisão do Brasileiro em 1999, mas foi salvo pela formação da Copa João Havelange. Em 2001 foi rebaixado, efetivamente, para a Série B. Ano passado sofreu nova queda, desta vez para a Série C.