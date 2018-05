'Sorte' do Sevilla em sorteio não ilude Luís Fabiano O atacante Luís Fabiano, titular da seleção brasileira, afirmou que não espera enfrentar facilidade no duelo contra o CSKA Moscou, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O sorteio dos confrontos da próxima fase da competição foi realizado nesta sexta-feira, na Suíça, e livrou a equipe espanhola do risco de encarar uma das grandes potências do futebol europeu.