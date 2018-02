Sorteados grupos da Copa da África 2006 Foram sorteados nesta quinta-feira os grupos da edição 2006 da Copa da África de futebol, torneio bienal entre seleções daquele continente que será disputado no Egito, entre os dias 20 de janeiro e 10 de fevereiro. O Egito, por ser dono da casa, faz o jogo de abertura (no dia 20/1) contra a Líbia. Nesta edição, as atenções estarão voltadas para os cinco países que disputarão a próxima Copa do Mundo: Angola, Costa do Marfim, Gana, Togo e Tunísia, pois todas passam ao status de favoritas. As seleções Angolana e de Togo, por sinal, caíram no mesmo Grupo B. Já a atual campeã Tunísia caiu no Grupo C. O regulamento é simples: classificam-se os dois primeiros de cada grupo da primeira fase, sendo a partir daí um torneio eliminatório, com os vencedores das semifinais decidindo o título de campeão e os perdedores disputando o terceiro lugar. Os grupos da edição 2006 são os seguintes: Grupo A) Egito, Marrocos, Costa do Marfim e Líbia; Grupo B) Camarões, República do Congo, Togo e Angola; Grupo C) Tunísia, Àfrica do Sul, Guiné e Zâmbia; Grupo D) Nigéria, Senegal, Gana e Zimbabue.