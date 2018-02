Sorteados os grupos da Libertadores-05 A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) realizou nesta quinta-feira à noite o sorteio dos grupos da edição 2005 da Copa Libertadores da América. Os times brasileiros enfrentarão equipes dos principais países do continente e pode até mesmo acontecer um grupo com dois brasileiros. É que o time que disputar a fase preliminar e conseguir se classificar, cairá no mesmo grupo do campeão brasileiro. Confira abaixo a divisão dos grupos e a tabela da disputa da fase preliminar (entre parênteses a sigla da disputa). Fase preliminar - Mineros (Ven) x Colombia 4 (A); México 3 x Perú 3 (B); Quilmes (Arg) x Chile 3 (C); Paraguay 3 x Brasil 5 (D); Colombia 3 x Bolivia 3 (E) e Ecuador 3 x Uruguai 3 (F). Primeira fase - Grupo 1: Brasil 3, Independiente Medellín (Col), Libertad (Par) e Ganhador A ; Grupo 2 - Brasil 2; Bolívar (Bol); Uruguai 1 e Ganhador F; Grupo 3 - Brasil 4, Bolívia 2, Universidad do Chile (Chi) e Ganhador C; Grupo 4 - Brasil 1, Deportivo Táchira (Ven), Cerro Porteño (Par) e Ganhador D; Grupo 5 - River Plate (Arg), Equador 2, Uruguai 2 e Ganhador E; Grupo 6 - Banfield (Arg), Caracas (Ven), México 2 e Perú 1; Grupo 7 - San Lorenzo (Arg), Once Caldas (Col), Chile 2 e Ganhador B; Grupo 8 - Boca Juniors (Arg), Equador 1, Perú 2 e México 1.