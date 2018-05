Sorteio agrada técnicos da Espanha e da Alemanha

"Não podemos nos queixar. Não podemos ocultar que somos um dos favoritos para ganhar", afirmou o treinador ao canal Sky Itália. Se passar para as oitavas, a Espanha enfrenta um adversário do Grupo G, que tem Brasil, Portugal e Costa do Marfim, além da Coreia do Norte.

Outro treinador a demonstrar satisfação com o chaveamento foi Joachim Loew, da Alemanha. "Temos um grupo interessante. Jogamos com a Austrália na Copa das Confederações, precisamos vencer essa primeira partida. Respeito muito a Sérvia, que eliminou a França e se classificou com facilidade. E não chamaria Gana de intruso, é uma das seleções mais fortes", avaliou. A Alemanha está no Grupo D.