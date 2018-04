Sorteio da Libertadores 2008 será no dia 19 de dezembro

O sorteio da próxima edição da Copa Libertadores da América está programado para o dia 19 de dezembro e será realizado no novo Centro de Convenções da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O Centro de Convenções e Museu da CSF, construído em um prédio próximo à entidade, no município de Luque, será habilitado parcialmente para este ato, disse o porta-voz da entidade, Néstor Benítez. Benítez disse que à programação da 49.ª edição da Copa Libertadores precederá uma reunião do Comitê Executivo da Conmebol, para repassar o andamento institucional e esportivo da entidade. Além disso, acrescentou que o novo edifício será inaugurado oficialmente no dia primeiro de maio de 2008, quando o paraguaio Nicolás Leoz completará 22 anos no comando da Confederação. Do Brasil, já estão classificados para a competição: São Paulo, Fluminense, Santos e Flamengo. A última vaga está sendo disputada por Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio.