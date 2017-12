Sorteio da Libertadores acontece amanhã Os grupos da Copa Libertadores da América de 2006 serão sorteados nesta quinta-feira, a partir das 19 horas (horário de Brasília), na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Assunção, no Paraguai. Até agora, 5 clubes brasileiros já estão classificados para o torneio: São Paulo, Paulista, Corinthians, Internacional e Goiás. E a última vaga sairá do confronto direto entre Palmeiras e Fluminense, domingo, pela última rodada do Brasileirão. Ao todo, serão 38 clubes participantes, sendo 3 do México, que não é filiado à Conmebol. Mas 12 deles vão jogar a primeira fase, que será eliminatória e vai definir 6 classificados, para formar os 32 times que serão divididos em 8 grupos - Goiás e Palmeiras ou Fluminense entram nessa etapa inicial. A edição número 47 da Libertadores começa no dia 25 de janeiro, mas vai ser interrompida após as quartas-de-final, durante a disputa da Copa do Mundo da Alemanha, que vai de 9 de junho a 9 de julho. Assim, o torneio continental só vai terminar em 9 de agosto. "As quartas-de-final acabam em 17 de maio, para que as seleções sul-americanas classificadas ao Mundial (Argentina, Brasil, Equador e Paraguai) possam se preparar para a Copa", explicou o secretário-executivo da Conmebol, Francisco Figueredo. Até agora, 24 clubes estão classificados, incluindo o atual campeão São Paulo, que tem vaga garantida na próxima edição da Libertadores. Veja quem são eles: Brasil - São Paulo, Paulista, Corinthians, Internacional e Goiás Argentina - Newell´s Old Boys, Vélez Sarsfield, Estudiantes, Rosário Central e River Plate Bolívia - Bolívar, The Strongest e Oriente Petrolero Chile - Unión Española e Universidad Católica Colômbia - Atlético Nacional Equador - LDU Paraguai - Cerro Porteño Peru - Cienciano Uruguai - Nacional Venezuela - Caracas, Deportivo Táchira e Maracaibo México - Pumas