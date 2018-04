Sorteio da Libertadores de 2012 agrada o Santos

O Santos já sabe que vai enfrentar equipes do Peru, Bolívia e Brasil ou Colômbia na fase de grupos da Copa Libertadores de 2012. O caminho do atual campeão da mais importante competição do futebol sul-americano foi definido nesta sexta-feira, no sorteio das chaves, no Centro de Convenções da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), em Luque, no Paraguai.

O sorteio determinou que o Santos será o cabeça do Grupo 1 e enfrentará o primeiro representante do Peru (provavelmente o Alianza Lima), o segundo da Bolívia (ainda não definido) e o vencedor do G5, jogo entre a equipe quinta colocada do Campeonato Brasileiro deste ano e uma da Colômbia, que poderá ser o Deportes Tolima.

A estreia do Santos na competição será no dia 8 ou 15 de fevereiro, com a realização de seis jogos até 25 de abril. Depois vão começar os jogos mata-mata. As oitavas de final serão nos dias 2 e 9 de maio; as quartas em 16 e 23 do mesmo mês; a semifinal em 13 e 20 de junho; e as finais nos dias 27 de junho e 4 de julho.

O presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro ficou satisfeito com o resultado do sorteio e com a possibilidade de enfrentar um time brasileiro na fase de grupos, evitando desgaste de viagem ao exterior. "É muito bom porque poupa os jogadores de viagem mais longa. Mas teremos um adversário forte, como o Campeonato Brasileiro está mostrando", afirmou o dirigente.

Com a possibilidade do Santos ter que jogar na altitude peruana ou boliviana, Luis Alvaro disse que será um rico sério. "Mas temos de enfrentar à altura, com o perdão do trocadilho", concluiu o presidente.