Sorteio da Libertadores será amanhã A Confederação Sul-Americana de Futebol sorteará nesta quarta-feira, em Assunção, no Paraguai, os grupos para a Copa Libertadores de 2004. Cinco clubes brasileiros fazem parte da competição interclubes mais importante do continente: Cruzeiro, Santos, São Paulo, São Caetano e Coritiba - que na primeira fase não se enfrentarão. Mas um deles terá um time argentino pela frente. A Argentina também contará com cinco representantes: Boca Juniors, Independiente, River Plate, Rosário Central e Vélez Sarsfield. Para a próxima edição, a Confederação Sul-Americana alterou o esquema de disputa. Participarão 36 equipes - e não mais 32. A fórmula é mais complicada. Na primeira fase, os times serão divididos em nove grupos com quatro equipes. Jogam entre si em turno e returno. Classificam-se para as oitavas-de-final o campeão de cada chave e os cinco melhores dos segundos colocados. As outras duas equipes classificadas serão definidas em um mata-mata entre os outros quatro segundos colocados. A partir daí, o esquema volta a ser como nos anos anteriores - séries eliminatórias de ida e volta. Brasil e Argentina serão os países com mais representantes. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela terão três times cada um. O México, único país que não é da América do Sul, contará com dois representantes (ainda indefinidos). Além dos argentinos e brasileiros, a Libertadores terá os bolivianos The Strongest, Bolívar e Jorge Wilsterman, os chilenos Cobreloa e Universidad de Concepción (mais um representante), os colombianos Once Caldas e Deportivo Cali (mais um), os equatorianos LDU, Barcelona e El Nacional, os paraguaios Libertad, Guaraní e Olimpia, os peruanos Sporting Cristal e Alianza Lima (mais um), os uruguaios Nacional e Peñarol (mais um), os venezuelanos Caracas e Maracaibo (mais um).