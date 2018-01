Sorteio da Libertadores será na 3ª A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) realizará terça-feira, em Assunção, no Paraguai, o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América de 2003. Serão 32 clubes divididos em oito chaves de quatro. Após os jogos de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro, realizados na última quarta-feira, foram definidos os outros dois clubes brasileiros que participarão da Libertadores, juntando-se a Corinthians e Paysandu: Santos e Grêmio, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O anúncio da fórmula de disputa, que seguirá nos mesmos moldes das edições anteriores, será feito pelo Comitê Executivo da entidade. Na primeira fase, os clubes jogam entre si, dentro do próprio grupo, em turno e returno. Classificam-se para a segunda fase os dois mais bem classificados de cada chave, que passam a disputar, no esquema mata-mata, as oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal e final. De acordo com Nestor Benítez, assessor de imprensa da Conmebol, também será definida a premiação da Copa. Ano passado, a questão envolvendo dinheiro se arrastou por muito tempo, em função da crise financeira que a Argentina atravessa. Houve muita discussão até ser definido o valor das cotas de televisão. Na sede da entidade, comenta-se que o rateio deverá ser de cerca de US$ 20 milhões. Como o Corinthians, finalista ao lado do Santos no Campeonato Brasileiro, já havia garantido um lugar na competição sul-americana depois de vencer a Copa do Brasil, no primeiro semestre, uma vaga foi aberta ao terceiro colocado do Brasileiro. O Paysandu se classificou por ter sido o campeão da Copa dos Campeões, em julho. Mesmo eliminado pelo Santos, o Grêmio assegurou um lugar na Libertadores graças ao empate e à vitória sobre o Juventude, nas quartas-de-final, e o resultado positivo obtido contra o próprio Santos (1 a 0, quarta feira, no Estádio Olímpico). O clube gaúcho terminou o Campeonato Brasileiro na terceira colocação ? segundo o regulamento, além dos pontos obtidos na primeira fase, somam-se os pontos das fases que a equipe disputou até ser eliminada. Restam nove vagas para que todos os clubes que disputarão a Copa Libertadores sejam conhecidos. Uma das boas novidades da competição será o retorno do Racing Club, que não disputava uma Libertadores desde 1997. Há dois anos, o clube argentino esteve à beira da falência, mas conseguiu dar a volta por cima e chegou ao título nacional no ano passado, depois de 35 anos de espera. Outros clubes tradicionais estão confirmados, como o Peñarol, Boca Juniors, River Plate e Olimpia, atual campeão. Pumas e Cruz Azul serão os representantes mexicanos.