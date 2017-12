Sorteio da Libertadores será na quarta A maior Copa Libertadores da história terá seu sorteio na próxima quarta-feira. Pela primeira vez, a competição terá cinco brasileiros (Cruzeiro, Santos, São Paulo, São Caetano e Coritiba) e 36 equipes. A fórmula é inédita e torna a classificação para a segunda fase um pouco mais complicada. Nos últimos dois anos, a Libertadores teve 32 equipes divididas em oito grupos de quatro e os dois primeiros se classificavam para os mata-matas. Para 2004, a Conmebol inchou a competição, que terá 36 times em nove grupos de quatro, com lugares garantidos para dois clubes mexicanos, que até o ano passado disputavam um qualificatório com os venezuelanos. Pela nova fórmula, apenas os primeiros colocados de cada grupo e os cinco melhores segundos colocados garantem vaga direto para os mata-matas. Os outros quatro times que terminarem em segundo lugar em seus grupos terão de disputar uma repescagem, que classificará duas equipes. O sorteio dos grupos será na quarta-feira, em Assunção, e a Conmebol ainda não divulgou os critérios do sorteio, mas em pelo menos um grupo, um time brasileiro deve cruzar com um argentino. A seleção de times argentinos para a competição é uma das mais fortes dos últimos tempos, com o Boca Juniors, atual campeão da Libertadores, o River Plate, que eliminou Corinthians e São Paulo em competições do continente este ano, além dos tradicionais Independiente, Vélez Sarsfield e Rosario Central. Outros times fortes são Olímpia, do Paraguai, que foi campeão em 2002 batendo o São Caetano na decisão, além de Nacional e Peñarol, ambos do Uruguai, e o Deportivo Cali, da Colômbia. Os times mexicanos, que nos últimos anos vem dando trabalho, só serão conhecidos em janeiro, em dois quadrangulares que serão disputados nos Estados Unidos. Entre os times que disputarão a vaga estão o América e o Santos Laguna. O Cruz Azul, que deu trabalho para o Santos na última Libertadores, não está classificado.