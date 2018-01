Real Madrid e PSG estão no mesmo grupo na Liga dos Campeões

Os grupos da Liga dos Campeões da Europa estão definidos. Nesta quinta-feira, sorteio realizado em Mônaco, na França, definiu que Real Madrid e Paris Saint-Germain vão se enfrentar logo na fase de grupos do torneio continental, assim como Arsenal e Bayern de Munique. Além disso, Juventus, Manchester City e Sevilla vão compor a chave que parece ser a mais equilibrada da competição.

A novidade no sorteio desta edição da Liga dos Campeões foi uma mudança em relação aos cabeças de chave do torneio. A Uefa optou por deixar o uso do seu coeficiente de lado, cedendo a honraria de liderar as chaves a campeões nacionais das principais ligas e também ao vencedor da última edição do torneio. Assim, os cabeças de chave são: Barcelona (Espanha), Chelsea (Inglaterra), Bayern de Munique (Alemanha), Juventus (Itália), Paris Saint-Germain (França), Zenit (Rússia) e PSV (Holanda).

Isso levou o Real Madrid, o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, a não ser um dos cabeças de chave. E quem acabou sendo "premiado" para contar com o gigante no seu grupo foi o Paris Saint-Germain, que ainda busca o seu primeiro título do principal torneio do futebol europeu. O Grupo A, com os dois clubes, também conta com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o sueco Malmö.

Finalista da última Liga dos Campeões, a Juventus está no Grupo D, que conta com clubes de ligas tradicionais, caso do inglês Manchester City, do espanhol Sevilla, que se garantiu no torneio por ter vencido a última edição da Liga Europa, e do alemão Borussia Mönchengladbach.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sorteio desta quinta também determinou que gigantes da Alemanha e da Inglaterra vão duelar já na fase de grupos, na chave F. O Bayern de Munique lidera este grupo, para o qual também foi sorteado o Arsenal. E os outros times da chave vão ser o Olympiacos e o Dínamo Zagreb.

O Barcelona, que defenderá o título conquistado na última temporada, está no Grupo E, tendo pela frente um clube alemão, o Bayer Leverkusen, um italiano, a Roma, e o bielorrusso BATE Borisov.

Na mesma condição do Real Madrid, o Manchester United, de volta à Liga dos Campeões acabou caindo em um grupo que não é considerado dos mais difíceis, mesmo liderado pelo PSV e que também contra com o CSKA Moscou e o Wolfsburg.

O Chelsea também caiu em uma chave que não deve lhe causar maiores problemas. O clube londrino é o cabeça de chave do Grupo G, que também conta com Porto, Dínamo de Kiev e Maccabi Tel-Aviv.

As seis rodadas da fase de grupos da Liga dos Campeões serão disputadas entre os dias 15 de setembro e 9 de dezembro. Já a decisão do torneio está marcada para 28 de maio de 2016, no San Siro, em Milão.

CONFIRA OS GRUPOS:

Grupo A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Malmö.

Grupo B: PSV, Manchester United, CSKA Moscou, Wolfsburg.

Grupo C: Benfica, Atlético de Madrid, Galatasaray, Astana.

Grupo D: Juventus, Manchester City, Sevilla, Borussia Mönchengladbach.

Grupo E: Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma, BATE Borisov.

Grupo F: Bayern de Munique, Arsenal, Olympiacos, Dínamo Zagreb.

Grupo G: Chelsea, Porto, Dínamo de Kiev, Maccabi Tel-Aviv.

Grupo H: Zenit, Valencia, Lyon, Gent.