Sorteio da Liga dos Campeões será amanhã A União Européia de Futebol define nesta sexta-feira, por sorteio, o emparceiramento das quartas-de-final da Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do continente. A entidade confirmou que não haverá cabeças-de-chave. Isso significa que há possibilidade de confrontos entre equipes do mesmo país ou até um duelo entre Real Madrid e Milan, os dois mais fortes candidatos ao título. A Espanha tem dois representantes - além do Real há o Deportivo La Coruña. A Inglaterra também conseguiu colocar dupla nessa etapa, com Chelsea e Arsenal (o Manchester United foi eliminado). A França não fica atrás e torce por Monaco e Lyon. Os ?intrusos? são o Milan, atual campeão, e Porto. Os nomes das oito equipes serão colocados juntos no sorteio em Nyon, na Suíça, onde fica a sede da Uefa. Os jogos de ida estão previstos para os dias 23 e 24 de março e os de volta ficam para 6 e 7 de abril. Os vencedores vão para as semifinais - 20, 21 de abril e 4 e 5 de maio. A decisão, em 26 de maio, será em Gelsenkirchen, na Alemanha.