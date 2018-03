Sorteio de árbitros dá margem ao erro O Estatuto de Defesa do Torcedor determina o sorteio de árbitros no mínimo 48 horas antes dos jogos, mas não especifica os critérios para a sua definição. Isto tem causado controvérsias. O presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Armando Marques, tem aproveitado brechas na lei para montar uma escala de árbitros e assistentes próxima da que considera ideal. Às vezes, porém, o ?sorteio? parece tão dirigido que os ?contemplados? já são conhecidos antes mesmo de as bolinhas girarem no globo. Isso ocorreu quinta-feira com os assistentes de árbitro, também definidos por sorteio. O Artigo 32 do Estatuto refere-se apenas à necessidade de sorteio de árbitros. Mas a comissão dirigida por Marques não quer correr riscos e, por isso, decidiu que a escolha dos ?bandeirinhas? vai ser feita da mesma forma. Para a definição do trio de arbitragem de Ponte Preta x São Caetano, que jogam neste sábado em Campinas, Marques elaborou uma pré-lista com três trios. Em todos constava o nome de Valter José dos Reis como um dos assistentes. É desnecessário, portanto, contar o resultado desse sorteio. Para o clássico Santos x São Paulo, domingo, na Vila Belmiro, o assistente Geraldo José Vollet Pinheiro teve o nome registrado em dois dos três trios programados por Marques. Acabou escolhido para ser um dos ?bandeirinhas? da partida. Os jogos entre equipes do mesmo Estado, de acordo com Marques, vão ser dirigidos por árbitros locais e os primeiros a serem sorteados, a cada rodada. Medida que reduz o custo com a taxa de arbitragem e que não é rechaçada por nenhum clube. Após a definição do trio dos ?clássicos regionais?, os árbitros do quadro da Fifa - nove, ao todo - passam a ser ?a bola da vez? para a segunda etapa do sorteio. Se algum deles ?sobrar?, vira a opção número 1 do sorteio seguinte, numa combinação que dificilmente o deixará de fora de duas rodadas seguidas.