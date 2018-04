Sorteio de empregos é fracasso no DF Para atrair torcedores para os estádios, dois times de futebol da segunda divisão do Campeonato Brasiliense, o Maringá e o Clube Esportivo Guará, apelaram para o sorteio de empregos depois das partidas. A idéia foi "importada" do América, de Minas Gerais, que lançou uma promoção de vagas de trabalho na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, no DF o resultado não foi dos melhores. No último domingo, num estádio com capacidade para 8 mil pessoas, só 400 pessoas foram assistir ao jogo, das quais 140 eram pagantes. No final da partida, no estádio do Cave, no Guará, cidade satélite de Brasília, 13 vagas de costureira, bombeiro hidráulico, eletricista e pedreiros foram sorteados entre os torcedores. Os dirigentes dos dois clubes prometeram novas promoções em todos os jogos dos fins de semana, sonhando com o sucesso obtido pelo América, que conseguiu atrair 20 mil pagantes ao Mineirão com o sorteio de dez postos de trabalho. O próximo sorteio vai acontecer na partida de domingo, entre o Maringá e o Brazlândia. O presidente do Maringá, Clecius Marzola, ainda não sabe quantos empregos serão oferecidos. "Vamos começar a divulgar o número de empregos na quarta-feira. Esperamos contar com espaço na mídia para conseguir atingir um público maior", disse Marzola. O Maringá e Clube Esportivo Guará eram times amadores até o ano passado. Com a profissionalização em 2004, começaram a disputar torcedores com clubes bem mais estruturados, como o Brasiliense, que já foi vice-campeão da Copa do Brasil e está entre os oito finalistas da série B do Campeonato Brasileiro deste ano. "Há muita concorrência com outros times. Com o tempo, vamos conseguir atrair mais público para os nossos jogos", afirmou Marzola. "Vamos aproveitar que o índice de desemprego está alto em Brasília para conseguir mais público pagante". O Maringá foi fundado há 24 anos e tem 25 jogadores, cuja maioria ainda recebe apenas uma ajuda de custo todo mês como forma de salário. Marzola fez suspense quanto ao valor de cada ajuda de custo. O presidente do Esportivo, José Neto, disse que tem 80 vagas de emprego para sortear nas próximas vezes em que seu time for participar de disputas. O clube foi fundado em 1995 e tem 36 atletas com salários que variam entre R$ 1 mil a R$ 2 mil. Os 80 postos de trabalho começarão a ser sorteados dentro de 15 dias, no jogo contra o Brazlândia.