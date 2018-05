Sorteio de grupos da Copa gera preocupados com altitude

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo deu sorte apenas para alguns dos favoritos ao título, não apenas na força dos adversários, mas também em quantos jogos as equipes terão de jogar em locais com elevada altitude na África do Sul.

Muitos dos estádios da Copa de 2010 estão na altitude, em locais com menor concentração de oxigênio no ar, especialmente nos estepes ao redor de Johannesburgo, que está a 1.753 metros acima do nível do mar e é a sede mais elevada da Copa, e Pretoria. Os técnicos estão preocupados que suas equipes terão desvantagem se não forem corretamente ambientadas nos treinamentos antes do torneio.

A partir desse ponto de vista, a Argentina parece ter sido a mais prejudicada de todos os cabeças-de-chave, e jogará todos os três jogos da fase de grupos na altitude, em Johannesburgo e Polokwane, no norte do país.

Em contrapartida, Inglaterra, Alemanha e Holanda terão dois jogos cada na costa e apenas um na altitude.

Os favoritos nas apostas, Brasil e Espanha, têm dois jogos na altitude e um no litoral, assim como a França, considerado o melhor time que não conseguiu ser cabeça-de-chave.

Portugal se saiu bem em relação à altitude, com as suas três partidas ocorrendo em Port Elizabeth, Cidade do Cabo e Durban. Isso significa que a seleção não jogará na altitude até a segunda fase, se avançar. O terceiro jogo do time será contra o Brasil, que virá de duas partidas na altitude.

A Itália, atual campeã, que pegou um dos grupos considerados mais fáceis da primeira fase, terá um jogo no litoral e um em Johannesbugo. A terceira partida será em Nelspruit, que fica 600 metros acima do nível do mar.

A Itália não conseguiu passar da fase de grupos na Copa das Confederações, realizada em junho e que serve de ensaio para o Mundial. O técnico Marcello Lippi afirmou que o time não foi ambientado corretamente para jogar na altitude.

"A altitude não é um problema. No verão passado, foi, porque não estávamos preparados. Mas agora estaremos", afirmou a repórteres antes do sorteio.

Os técnicos da Copa do Mundo devem colocar as equipes para treinar na altitude antes do torneio, incluindo partidas amistosas em países localizados em altitudes elevadas. Muitos times devem treinar nos estepes altos assim que chegarem à África do Sul para o torneio, que começa em 11 de junho.