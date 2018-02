Sorteio de grupos da Libertadores será realizado nesta quarta

A bola só começa a rolar no mês que vem, mas a Taça Libertadores de 2008 dá nesta quarta-feira seu pontapé inicial. A Conmebol realiza, em sua sede em Assunção, o sorteio que define os confrontos e os grupos da competição. Fluminense, São Paulo, Santos, Flamengo e Cruzeiro tentam trazer o 14.º título para o Brasil. E vão enfrentar várias pedreiras pela frente. O torneio está repleto de tradicionais equipes do futebol sul-americanos, além de clubes que não estão acostumados a participar da Libertadores, como o paraguaio Sportivo Luqueño ou o peruano Coronel Bolognesi. São 38 times no total, 33 já definidos. Restam ainda cinco vagas disputadas entre duas equipes mexicanas, uma colombiana, uma boliviana e uma chilena. Na primeira fase, 12 times brigarão por seis lugares na chave de grupos. E é aí que a competição começa a pegar fogo. O Cruzeiro é o único brasileiro que vai ter de passar pelo mata-mata inicial. As demais equipes são cabeças-de-chave e não vão se encontrar na segunda fase. Os outros quatro cabeças-de-chave são todos argentinos: Boca Juniors, Estudiantes, San Lorenzo e River Plate. No ano passado, o Grêmio foi o melhor brasileiro colocado e só não conseguiu superar o Boca na grande decisão. São Paulo, Paraná e Flamengo caíram nas oitavas-de-final, o Santos foi eliminado na semifinal e o Internacional, então atual campeão, deu vexame e não passou da fase de grupos. A expectativa dos brasileiros, como sempre, é a de fugir das partidas na altitude. Jogar contra a LDU, nos 2.800 metros de Quito, nunca é uma boa pedida. Outros times também têm complicado a vida das equipes nacionais ultimamente, como o chileno Audax Italiano e o Libertad. Atual bicampeão paraguaio, o Libertad chegou nas quarta-de-final neste ano e nas semifinais em 2006. A torcida já começa a sonhar mais alto. "No ano que vem vamos ser campeões mundiais", exagera um comerciante paraguaio. O Libertad já não pode ser considerado surpresa e não será zebra se beliscar o título. Mas corre por fora no torneio que conta com tradicionais times: os sempre favoritos argentinos e brasileiros, que no total já levaram 34 cobiçados troféus. Homenagens A Conmebol promete homenagear dois dirigentes que fizeram história na competição continental: Eduardo Mesquita Pimenta, presidente do São Paulo bicampeão em 1992 e 1993, e Osvaldo Dominguez Dibb, ex-presidente do Olímpia. O brasileiro Branco, campeão mundial com a seleção na Copa de 1994, nos EUA, foi convidado para participar do sorteio dos grupos. Ainda na tarde desta quarta-feira, antes do sorteio, o Comite Executivo da Conmebol terá uma reunião para fazer um balanço do ano que passou e para discutir assuntos referentes à Libertadores e também às Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2010.