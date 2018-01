Sorteio define as chaves do Mundial O São Paulo enfrentará o campeão da Ásia ou da África na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, dia 14 de dezembro, em Tóquio, no Japão. Na outra semifinal, o Liverpool, da Inglaterra, jogará contra Saprissa, da Costa Rica, ou Sidney FC, da Austrália, dia 15, em Yokohama. A final do Mundial será dia 18, também em Yokohama. O sorteio realizado na madrugada deste sábado (horário de Brasília), em Tóquio, oficializou uma informação extra-oficial que o São Paulo já tinha. Porém, os prováveis rivais do campeão da Copa Libertadores só serão conhecidos entre outubro e novembro, já que a Copa dos Campeões Africanos e a Asia Champions League ainda estão nas quartas-de-final. Na Ásia, oito times se enfrentarão, em jogos de ida e volta, até a decisão - marcada para 26 e 31 de outubro. Os confrontos das quartas-de-final - dias 14 e 21 de setembro - são Al Ahli (Arábia Saudita) x Shenzhen (China), Shandong (China) x Al Ittihad (Arábia Saudita), Busan I?Park (Coréia do Sul) x Al Sadd (Catar) e Al Ain (Emirados Árabes) x Pas (Iran). Na África, as quartas-de-final têm oito times em dois grupos de quatro. No grupo A, a liderança é do El Ahly, do Egito, que venceu os três primeiros jogos. Também estão na chave o Raja Casablanca, de Marrocos, Ajax Cape Town (África do Sul) e Enymba (Nigéria). No grupo B, todas as equipes estão empatadas com três pontos: Mimosas (Costa do Marfim), Zamalek (Egito), Etoile Sahel (Tunísia) e Esperance (Tunísia). A quarta rodada será nos dias 6 e 7 de agosto. O campeão e o vice de cada chave avançam para as semifinais. A decisão será nos dias 11 e 13 de novembro. Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol, e Marcos Freire, agente de viagens, representaram o São Paulo no sorteio e já começam a fazer o planejamento do clube para o torneio. Será a segunda edição do Mundial de Clubes da Fifa - a primeira foi no ano 2000, conquistada pelo Corinthians -, que encerra, definitivamente, o modelo tradicional de disputa, em apenas um jogo, entre o campeão sul-americano e o europeu. Nos moldes anteriores, o São Paulo foi campeão duas vezes, em 1992 e 1993.