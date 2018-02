Sorteio define clássico entre PSG e Olympique nas quartas da Copa da França

O Paris Saint Germain enfrentará o Olympique de Marselha nas quartas de final da Copa da França. A definição do confronto aconteceu nesta quinta-feira em sorteio realizado pela Federação Francesa de Futebol.

+ Di María substitui Neymar, marca três e garante vaga do PSG na Copa da França

O duelo ocorrerá no próximo dia 28, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, três dias depois do encontro entre as equipes, também na casa do PSG, pelo segundo turno do Campeonato Francês. Na primeira parte da competição, as equipes ficaram no 2 a 2, em Marselha, em jogo que ficou marcado pela expulsão de Neymar.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualmente, PSG e Olympique são líder e vice-líder do Francês. A equipe de Paris lidera com 62, enquanto o adversário tem 51. Na Copa da França, a decisão da vaga para a semifinal é feita em jogo único. Se houver empate, o confronto vai para prorrogação e pênaltis.

O Paris Saint-Germain está em busca do quarto título consecutivo da Copa da França, o 12º de sua história. O Olympique tem dez conquistas e a última vez que conseguiu erguer o troféu da competição foi em 1989.

Ainda nesta quinta-feira, logo após o sorteio dos confrontos, o Strasbourg garantiu a última vaga que faltava às quartas de final ao derrotar o Grenoble, fora de casa, por 3 a 0. Na próxima fase, o Strasbourg terá pela frente o Chambly, em casa. Também pelas quartas de final, o Lyon visitará o Caen e o Les Herbiers receberá o Lens.