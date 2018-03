Sorteio define datas da Copa do Brasil O Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o mando de campo das quartas-de-final da Copa do Brasil. Os jogos vão ser disputados nos dias 7 e 14 de maio. A maioria das partidas será realizada às 21h40, com exceção de Cruzeiro e Vasco, no dia 7, às 20h30, no Mineirão. O campeão da competição garante vaga na Taça Libertadores de 2004. O São Paulo, único time paulista na Copa do Brasil, enfrenta o Goiás, fora de casa, no dia 7 e o recebe no Morumbi, no dia 14. Flamengo e Vitória jogam no Maracanã no primeiro jogo e depois na Bahia. No dia 7, em Recife, Sport e Atlético-MG disputam outra vaga. A decisão será no Mineirão. jogos de ida - Dia 7 de maio - Quarta-feira: Cruzeiro x Vasco, às 20h30; Flamengo x Vitória, às 21h40; Sport x Atlético-MG, às 21h40; Goiás x São Paulo, às 21h40. Jogos de volta - Dia 14 de maio - Quarta-feira: Vasco x Cruzeiro, às 21h40; Vitória x Flamengo, às 21h40; Atlético-MG x Sport, às 21h40; São Paulo x Goiás, às 21h40.