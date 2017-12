Sorteio define eliminatórias na Ásia A Fifa realizou nesta sexta-feira em Frankfurt, na Alemanha, o sorteio dos grupos para as eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2006. São 8 grupos de quatro seleções e só os vencedores avançam para a segunda fase, quando serão sub-divididos em dois grupos de quatro. Os dois melhores vão ao Mundial. Os outro dois disputam um mata-mata que vai indicar o classificado para uma repescagem, contra uma equipe da Concacaf. Veja os grupos das eliminatórias asiáticas: Grupo 1: Irã Catar Jordânia Laos Grupo 2: Uzbequistão Iraque Palestina Taiwan Grupo 3: Japão Omã Índia Cingapura Grupo 4: China Kwait Malásia Hong Kong Grupo 5: Emirados Árabes Tailândia Iêmen Coréia do Norte Grupo 6: Bahrain Síria Quirguistão Tadjiquistão Grupo 7: Coréia do Sul Líbano Vietnã Ilhas Maldivas Grupo 8: Arábia Saudita Indonésia Turcomenistão Sri Lanka