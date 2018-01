Sorteio define Espanyol como adversário do Barcelona nas oitavas da Copa do Rei A Real Federação Espanhola de Futebol sorteou nesta sexta-feira os duelos das oitavas de final da Copa do Rei e determinou que o Barcelona, atual campeão e principal favorito ao título do torneio mata-mata, terá pela frente o seu rival da Catalunha, o Espanyol.