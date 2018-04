Sorteio define jogos das Eliminatórias Africanas

Um sorteio realizado neste domingo em Durban, na África do Sul, definiu os grupos da Eliminatórias da CAF (Confederação Africana de Futebol) para a Copa de 2010. Veja também: Confira os grupos das Eliminatórias Européias para 2010 Os primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores segundos colocados avançam para a terceira rodada, composta por cinco grupos de quatro equipes. Os vencedores destas chaves se unirão na Copa do Mundo à África do Sul como representantes da África na competição. Composição dos grupos das Eliminatórias da CAF para a Copa de 2010: Grupo 1 Camarões Cabo Verde Tanzânia Ilha Mauricio Grupo 2 Guiné Conacri Zimbábue Namíbia Quênia Grupo 3 Angola Benin Uganda Níger Grupo 4 Nigéria África do Sul Guiné Equatorial Serra Leoa Grupo 5 Gana Líbia Gabão Lesoto Grupo 6 Senegal Argélia Libéria Gâmbia Grupo 7 Costa do Marfim Moçambique Botsuana Madagáscar Grupo 8 Marrocos Etiópia Ruanda Mauritânia Grupo 9 Tunísia Burkina Fasso Burundi Seychelles Grupo 10 Mali Congo Sudão Chade Grupo 11 Togo Zâmbia Eritréia Suazilândia Grupo 12 Egito República Democrática do Congo Malawi Djibuti