Sorteio define jogos das quartas da Liga; Milan pega Bayern Depois de eliminar o Real Madrid no meio da semana, o Bayern de Munique conheceu nesta sexta-feira o seu adversário nas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Uefa. A equipe alemã, que conta com o zagueiro brasileiro Lúcio, vai enfrentar o Milan. O sorteio dos confrontos foi realizado pela Uefa na cidade de Atenas, na Grécia, onde será realizada a decisão da competição no dia 23 de maio. "O Bayern é uma equipe de grande tradição, de muita força física. Depois de passar por uma má fase no final do ano, a mudança de treinador fez o time crescer muito. Será um turno muito equilibrado, mas não podemos nos queixar, já que havia equipes mais difíceis para enfrentar", comentou o treinador do Milan, Carlo Ancelotti. "O Milan segue sendo uma referência importante, uma equipe com grandes jogadores individuais", analisou o treinador do rival, Ottmar Hitzfeld. O ganhador do confronto entre germânicos e italianos, que eliminaram o Celtic (Escócia) nas oitavas, pegará o classificado do duelo entre Roma (Itália) e Manchester United (Inglaterra). Na outra chave das quartas-de-final, o Liverpool, que eliminou o atual campeão Barcelona, encara o holandês PSV. Se passar pelo time dos brasileiros Gomes, Alex e Diego Tardelli, a equipe britânica pega o ganhador do jogo entre Chelsea e Valencia nas semifinais. As partidas das quartas da Liga dos Campeões da Europa estão programadas para acontecer nos dias 3/4 (ida) e 10/11 (volta) de abril. Já as semifinais serão realizadas nos dias 24/25 de abril (ida) e 1.º/2 de maio (volta). No primeiro duelo da próxima fase, o Milan, dos brasileiros Kaká, Cafu, Dida, Serginho, Ricardo Oliveira e Ronaldo - este está proibido de jogar as finais da competição por já ter atuado no Real -, recebe o Bayern de Munique, no Estádio San Siro. Já o PSV pega o Liverpool, em Eindhoven. A Roma joga com o Manchester em casa, enquanto o Chelsea enfrenta o Valencia primeiro em Londres. Dos times que ainda estão na luta pelo título, o Milan é o que mais triunfou no torneio, com seis conquistas (1963, 69, 89, 90, 94 e 2003), três a menos que o eliminado Real Madrid. O seu adversário nas quartas ocupa o quarto posto no ranking com mais triunfos, com quatro (2001, 76, 75 e 74). O Liverpool, campeão há duas temporadas, também soma mais quatro outras conquistas (84, 81 e 78, 77).