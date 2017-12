Sorteio define mandos da Copa do Brasil O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na tarde desta quinta-feira, o sorteio do mando de campo das quartas-de-final da Copa do Brasil. A princípio, todos os jogos de ida serão disputados em 12 de maio. E os de volta já estão confirmados para o dia 19. Assim, no dia 12, o Santo André recebe o Palmeiras no ABC, Grêmio e Flamengo jogam no Olímpico, em Porto Alegre, e o 15 de Novembro, de Campo Bom, atua contra o Palmas em casa. A primeira partida de Corinthians e Vitória será em São Paulo. Mas a CBF pode escolher o dia 13 para o confronto, para evitar eventuais distúrbios na cidade por causa de compromisso do dia 12 do São Paulo pela Copa Libertadores da América, no Morumbi, quando enfrentará o Rosário Central, da Argentina.