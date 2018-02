Sorteio define oitavas-de-final da Liga dos Campeões O Milan, atual campeão europeu de clubes, vai enfrentar o Arsenal, líder do Campeonato Inglês, nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões. O cruzamento foi decidido por um sorteio realizado na sexta-feira na sede da Uefa em Nyon (Suíça). Será o primeiro confronto entre eles desde a final da Supercopa Européia da temporada 1994-95, únicas partidas entre ambos em torneios oficiais. O Milan venceu por 2 x 0 na soma dos resultados. Liverpool x Inter de Milão farão o outro confronto anglo-italiano dessa primeira fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Na última vez em que isso aconteceu, em 1965 (quando o torneio tinha outro nome), a Inter venceu por 4 x 3 (soma dos resultados), na semifinal, e acabou erguendo o troféu pela segunda e última vez da sua história. Tanto Liverpool quanto Arsenal farão seus primeiros jogos em casa, ao contrário do Manchester United, que viajará à França para pegar o Lyon. O Barcelona, que empatou sem gols contra o Rangers com estádio Ibrox durante a fase de grupos, voltará à Escócia em outubro, desta vez para pegar o Celtic. É a terceira vez que esses dois times se cruzam nas últimas cinco temporadas. As outras partidas foram assim definidas pelo sorteio: Real Madrid x Roma Schalke 04 x Porto Olympiakos Piraeus x Chelsea Fenerbahce x Sevilla Os jogos de ida estão marcados para 19 e 20 de fevereiro; os de volta, para 4 e 5 de março.