Sorteio define Real x Manchester Ronaldo x Nistelrooy. Figo x Beckham. Zidane x Verón. Raúl x Giggs. Um duelo das maiores estrelas do futebol mundial vai marcar as quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Em sorteio realizado pela Uefa nesta sexta-feira, na Suíça, ficou definido que Real Madrid e Manchester United irão se enfrentar em dois jogos para definir um dos semifinalistas da principal competição de clubes do mundo. Os outros confrontos são: Inter de Milão x Valencia, Barcelona x Juventus e Milan x Ajax. As partidas de ida das quartas-de-final serão disputadas nos dias 8 e 9 de abril. E a volta acontece em 22 e 23 do mesmo mês. A vantagem de fazer o segundo jogo em casa é das equipes que tiveram melhor campanha na fase anterior: Manchester, Valencia, Milan e Barcelona. No sorteio desta sexta-feira também já foram definidos os confrontos das semifinais, que acontecem nos dias 6, 7, 13 e 14 de maio. O vencedor de Real x Manchester joga contra o de Juventus x Barcelona, enquanto o melhor de Inter x Valencia enfrentará o de Ajax x Milan. A grande final será disputada em 28 de maio, em Manchester. Apesar da expectativa de duelos equilibrados nas quartas-de-final, a grande atração mesmo será Real x Manchester. A milionária equipe inglesa já conquistou duas Ligas dos Campeões (68 e 99) e tem um dos melhores elencos do mundo, com Barthez, Rio Ferdinand, Beckham, Verón, Roy Keane, Ryan Giggs e Van Nistelrooy. Melhor do que esse, talvez, só o do clube de Madri, que conta com estrelas como Casillas, Roberto Carlos, Helguera, Flávio Conceição, Zidane, Figo, Raúl e Ronaldo. Atual campeão, o Real tem 9 títulos europeus no currículo (56, 57, 58, 59, 60, 66, 98, 2000 e 2002).