Sorteio define semifinais do Paulista Um sorteio realizado nesta segunda-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol, definiu os locais dos jogos semifinais do Paulistão. O São Caetano levou a melhor sobre o Santos e decidirá a vaga em casa. Já o Palmeiras joga a primeira no Palestra Itália, mas o Paulista ainda pode perder o mando da partida de volta. No próximo sábado, às 16 horas, o Palmeiras recebe o Paulista no Palestra Itália. E no domingo, também às 16 horas, Santos e São Caetano jogam na Vila Belmiro. Na rodada de volta, o Santos vai até São Caetano do Sul, onde jogará no Anacleto Campanella no dia 3 de abril. Já a partida do dia 4, entre Palmeiras e Paulista, ainda tem local indefinido, porque o clube de Jundiaí corre o risco de perder o mando de campo por causa dos incidentes ocorridos no estádio Jaime Cintra, no último sábado, quando enfrentou a Ponte Preta. A Federação prometeu julgar o caso do Paulista ainda nesta segunda-feira. Além das brigas de torcedores fora do estádio Jaime Cintra, um jogador da Ponte foi atingido por uma pedra atirada pela torcida durante o jogo.