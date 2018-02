Sorteio definiu mandos da Série C O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, através de sorteio, nesta segunda-feira à tarde, na sua sede, no Rio de Janeiro, os mandos de campo das quartas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série C. Os horários ainda estão indefinidos, mas as datas estão confirmados. Os jogos de ida acontecerão no dia 8 de outubro, sábado, e os de volta nos dias 15 e 16. Os classificados vão disputar o quadrangular final que apontará os dois times que vão subir para a Série B em 2006. Estes são os jogos de ida - (dia 8 de outubro: Nacional-AM x Remo-PA; América-RN x Treze-PB; Ceilândia-MG x Ipatinga-MG e Vila Nova-MG x Novo Hamburgo-RS. Estes são os jogos de volta: Dia 15: Ipatinga-MG x Ceilândia-DF. Dia 16: Remo-PA x Nacional-AM; Treze-PB x América-RN e Novo Hamburgo-RS x Vila Nova-MG.