Sorteio do Mundial da Fifa será dia 6 O sorteio dos grupos do 2º Mundial de Clubes da Fifa será realizado no dia 6 de março, na cidade espanhola de La Coruña, uma das sedes do torneio - a outra é Madri. A competição acontece entre os meses de julho e agosto e a partida inaugural, no dia 28 de julho, deverá ser disputada no estádio Riazor, do Deportivo La Coruña. O único representante do Brasil no campeonato é o Palmeiras. Os 12 participantes do 2º Mundial da Fifa já estão definidos. Além do La Coruña e do Palmeiras, há o Real Madrid (Espanha), Boca Juniors (Argentina), Galatasaray (Turquia), Wollongong (Austrália), Galaxy (Estados Unidos), Olimpia (Honduras), Jubilo Iwata (Japão), Al-Hilal (Arábia Saudita), Hearst of Oak (Gana) e Esperance (Tunísia).